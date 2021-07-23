Mersin’in işlek noktaları bayram sonrasına hazır

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı ekipler, banklardan duraklara, ATM’lerden kamu kurumu girişlerine kadar yoğun kullanılan pek çok noktayı dezenfekte ederek, bayram sonrasına hazır hale getirdi.

17 Temmuz’da başlayan Kurban Bayramı tatilinde iş merkezleri, kamu kurumları ve dükkanların yer aldığı Mersin’in işlek caddeleri yerini sessizliğe bıraktı. Gün içerisinde yüzlerce insanın gelip geçtiği bölgelerde kamu kurumları tatile girerken, pek çok dükkan sahibi ise kepenk açmadı. Vatandaşlar tatili yoğun olarak yazlık bölgelerde ve yaylalarda değerlendirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise işlek noktalarda bayramın son günlerinde dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekiplerin dezenfeksiyon uygulaması yaptığı alanlardan birisi de Akdeniz ilçesi Atatürk Caddesi oldu. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası başta olmak üzere pek çok kamu kurumunun yer aldığı caddede çalışma yürüten ekipler, vatandaşların sık kullandığı alanları dezenfekte etti. Duraklardan banklara, ATM’lerden çöp kovalarına kadar pek çok noktada uygulama gerçekleştiren ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Ulu Çarşı gibi çok sayıda noktada çalışma yürüttü. Ekipler, işlek noktaları bayram sonrası vatandaşların güvenle kullanabilmesi için hazır hale getirdi.

“Vatandaşlarımız bayramdan sonra mesailerine huzur içinde başlayabilirler”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü’nde görevli İlaçlama Birimi Saha Denetim Sorumlusu Bülent Gül, gerçekleştirdikleri çalışmadan bahsederek, “Pandemi başladığından bu yana tüm şehir merkezinde dezenfeksiyon çalışmalarımıza hiç ara vermeden ve hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşların temas ettiği, yoğunluk oluşturacağı alanlarda çalışmalarımız bayramın son günlerinde de artarak devam ediyor. Vatandaşlarımız özellikle bayramdan sonra mesailerine huzur içinde başlayabilirler. Çünkü bizler görevimizin başındayız” dedi.