Mersin’in ilk ’Gastrofest’i başladı

Mersin’in ilk ’Gastrofest’i, Vali Ali Hamza Pehlivan’ın katılımıyla başladı.

Mersin Gastronomi Derneği tarafından Mersin’de ilk kez düzenlenen ’Gastrofest’, 3 gün açık kalacak. 40 İlden gelen şeflerin katıldığı Gastrofest’te, 5 üniversite, Mersin’deki Turizm Meslek Yüksekokulu ve liselerin öğrencileri ve genç şeflerin katılımıyla Mersin’e özgü yemekler yapılacak. Bunlar içinde en dikkat çeken çalışmayı, 100 metre uzunluğunda hazırlanacak olan, Mersin ile özdeşleşmiş tantuni teşkil edecek. Suphi Öner Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen açılış töreninden konuşan Vali Pehlivan, öğrencileri gastronomi alanında yaptıkları çalışmalardan dolayı kutlayarak, "İl İl dolaşmak suretiyle bir yandan kendi bulunduğunuz ilin mutfağını, yemeklerini ve benzeri ürünlerini tanıtmak, diğer illerde de bu anlamda bir etkileşim oluşturmak, iletişim ortamı kurmak suretiyle çok önemli hizmetler veriyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bu festivalin ilki gerçekleştiriliyor. Bir sonraki etkinliğimiz çok daha farklı, çok daha kapsamlı olacak. İnşallah biz Valilik ve bağlı kurumlarımızla, sivil toplum teşkilatlarının katkı ve destekleriyle, el birliği içerisinde, değişik vesilelerle aslında senede bir gün değil yıl içinde de değişik çalışmalar yapmak istiyoruz. Mersin ilimiz, Akdeniz’in ve ülkemizin inci ve öncü şehridir diyoruz. Güzel Türkiye’mizin her bir ili sayısız güzelliklere sahip. Bu bağlamda Mersin ilimiz de, sahip olduğu varlıkları itibariyle zengin bir ilimiz. Bir tarafında Akdeniz, bir tarafında Toroslar, doğal güzellikleri, tarihi eserleri, tarihi varlıkları, tarımı, ticareti, sanayisi, turizmi, üretime, turizme yaptığı katkılar ve bundan sonra yapacağı katkılar genç nüfusu ve yurdumuzun hemen hemen bütün vilayetlerinden hemşerilerimizin varlığı, bunların hepsi birer zenginlik kaynağı. Bu durum tabiki mutfağa da yansıyor. İlimize özgü, tantuni, cezerye ve kerebiç tatlısı gibi münhasır ürünleri olmakla birlikte Türkiye’nin her tarafında pişirilen, üretilen ürünler, yemekler ilimizde de yapılıyor, zenginliğimize zenginlik katıyor. İlimizde tanıtımla ilgili çalışmalarımızı bir çatı altında topluyoruz. İlimizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına profesyonel anlamda daha fazla ağırlık vereceğiz. Gastronomi de bu bağlamda önemli başlıklarımızdan birisidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından festivalin açılışı gerçekleştirdi. Vali Pehlivan, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı ile birlikte festival alanımda kurulan stantları gezerek, Mersin Gastronomi Derneği Başkanı Erol Kılıç’tan ve stant sahiplerinden bilgiler aldı, bir süre tantuni ocağının başına geçerek tantuni yapımına eşlik etti.