Mersin’in ilk ’Çocuk Sokağı’ açıldı

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından Mersin’in 13 ilçesine de yapılması planlanan ‘Çocuk Sokağı’nın ilki, Fuat Morel’de bulunan çıkmaz sokakta açıldı. Açılış kurdelesini çocukların kestiği ve değişik gösterilerin sergilendiği Çocuk Sokağı, çocukların güvenle oyun oynayabileceği bir alan olarak ailelerden de tam not aldı. Sosyal Hizmetler Dairesi çocuklara kek ve limonata ikram ederken, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi de hediye olarak patlamış mısır ve balon dağıttı. Çocuk Sokağı’nın içerisine geleneksel oyun alanları çizerek rengarenk bir görüntü oluşturan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, pratik düşünceyi artıracak oyun alanlarına da yer verdi. Gün boyu sokakta oynayan çocuklar, bu sayede tablet ve telefondan uzak bir gün geçirdi.

Çocuk Sokağını oluşturma nedenlerini anlatan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, “Sizlerin eve kapanma, bilgisayara bağımlılık ve sosyal ilişkilerden uzak kalmış olmanız, bizim için önemli bir sorun. Bunu engellemek açısından da Çocuk Sokağı’nı yaptık. Çocuk Sokağı’nda sizlerin sevgi ve saygı içerisinde güvenle oynamanız ve kendinizi geliştirmeniz bizim için çok önemli. Size en güvenli oyun ortamları hazırlamak da ayrıca bizim görevimiz" dedi.

Alandaki her oyunu oynadığını söyleyen miniklerden Ayşenur Gülburnu, “Çok iyi geçiyor günüm. Gösteriye katıldım, oyunlara katıldım. Orada etkinlikler var onları yaptım” diye konuştu.

Çınar Serkan Sarı da “Çok güzel, eğlenceli, bayağı güzel. Bulmaca oyunu çok güzel. Misket, yerden yüksek, taş kağıt makas, bir de labirent oynadım” ifadelerini kullandı.

Anne Hülya Ünlütemur ise “Şu manzarayı görünce aslında çocukluğuma döndüm. Diğer semtlerde de böyle etkinliklerin yapılmasını istiyorum. Çocuklar en azından sokağı öğrensinler. Sokakta neler oynandığını, neler yapıldığını, nasıl oyunlar yapıldığını görsünler. Ben kendim bu yaşımda, çocukluğumu yaşıyorum şu anda. Onların da tabii ki bunları yaşamasını çok istiyorum. Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.