Mersin’in caddeleri kadınların ürettiği çiçeklerle renkleniyor

Mersin’in cadde ve sokakları, Mersinden Kadın Kooperatifinin ürettiği mevsimlik çiçeklerle renkleniyor. Kooperatif bünyesindeki kadınların yetiştirdiği çiçeklerle kent güzelleşirken, önemli ölçüde de tasarruf sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Mersinden Kadın Kooperatifinin, ’Kadın Üreticilerin Plastik Örtülü Seralarda Çiçek Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi’ kapsamındaki çiçek üretimi çalışmaları kapsamında toplam 2 milyon çiçek daha yetiştirildi. Kooperatif bünyesinde çalışan kadınların ellerinde yeşeren çiçekler, Park ve Bahçeler Dairesi bünyesinde görev alan ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ekipler tarafından toprakla buluşturuluyor. Petunya, begonya, tagates, gazanya, horoz ibiği, vinka, ipek gibi türlerde 1 milyon yazlık çiçek, Tarsus’tan Anamur’a kadar kentin dört bir yanına dikilerek renk cümbüşü oluşturuyor.

Kadınlar ev ekonomilerine destek sağlıyor

Mersinden Kadın Kooperatifi bünyesinde çiçek yetiştirmek için istihdam edilen 20 kadın, Büyükşehir Belediyesinin fidanlığında 2 dekarlık alanda kurulu serada 2 ay boyunca eğitim aldı. Eğitim serasında üretime başlayan kadınların umutla ekip bakımlarını yaptığı çiçekler, geçen sene de kentin her köşesini süsledi. Büyükşehir Belediyesi sayesinde kent estetiğinde söz sahibi olan kadınlar para kazanarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Öte yandan, Mersinden Kadın Kooperatifinin Atayurt’ta 450 metrekare alana kurduğu serada ise Silifke Gazi Çiftliğinde eğitim alan kadınlar mevsimlik çiçek üretimi yaparak aile ekonomilerine katkı sunuyor ve sosyalleşiyor. Kadınların ürettikleri çiçekler Silifke, Gülnar ve Anamur başta olmak üzere kent geneline renk katıyor.

Kadınlar hem üretiyor hem kazanç elde ediyor

Mersinden Kadın Kooperatifinin Bitki Üretim Bölümünün danışmanlığını yapan peyzaj mimarı Necla Çavuş Bugay, 20 kadınla birlikte Mersin’in tüm ilçelerine dikilmek üzere üretilen bitkilerin üretimiyle ilgilendiklerini ifade ederek, yazlık ve kışlık olmak üzere Büyükşehir Belediyesi ile toplam 2 milyon mevsimlik süs bitkisi anlaşması yaptıklarını söyledi. Bugay, şöyle devam etti:

“Bu dönem 1 milyon mevsimlik süs bitkisinin üretimini tamamladık. Sahalarımızda şu an görebilirsiniz renk cümbüşü olarak. Geçen yıl Mersin Büyükşehir Belediyesine 300 bin lira tasarrufta bulundurmuştuk, bu yıl umarım tasarruf daha da fazla olur. Kadınlarımız korona virüs dönemine rağmen psikolojik olarak çok mutlular. Hepsinin gözlerindeki ışıltıyı görebilirsiniz, bunların içine ben de dahilim. Çiçeğe ve toprağa dokunmak pozitif enerji yüklenmemize sebep oluyor."

“60 yaşından sonra sigortalanmayı öğrendim”

Çiçek üreterek hem mutlu olan hem de kazanç elde eden kadınlardan 60 yaşındaki Emine Büker, şimdiye kadar eş nedeniyle sigortalı olduğunu söyledi. Büker, “60 yaşından sonra sigortalanmayı öğrendim Meral Hanım ve bütün kooperatif kurucuları sayesinde. Artık evime bir katkı sağlıyorum. En güzeli kendi emeğimle bir şeyler yapmak ve bu da oluyor. Yorulmayı bilmiyoruz. Hep beraber Mersin’in güzelleşmesi için çalışıyoruz” dedi.