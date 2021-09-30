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Mersin’in ağustos ayı ihracatı yüzde 34,8, ithalatı yüzde 88

MERSİN (İHA) – Mersin’in ağustos ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 artarak 292 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı ayda ithalat ise yüzde 88 oranında arttı.

MERSİN 30.09.2021, 12:53
Mersin’in ağustos ayı ihracatı yüzde 34,8, ithalatı yüzde 88

MERSİN (İHA) – Mersin’in ağustos ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 artarak 292 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı ayda ithalat ise yüzde 88 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, geçici Dış Ticaret İstatistikleri Ağustos 2021 sonuçlarını değerlendirdi. TÜİK Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye ihracatının ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 23,6 artarak 23 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, Mersin’in dış ticaret verilerine de yer verildi. Buna göre, Mersin’de ihracat ağustos ayında, 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 34,8 artarak 292 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 88 artarak 311 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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