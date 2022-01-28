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Mersin’e İz Bırakanlar Müzesi, törenle açıldı

Akdeniz Belediyesinin; Mersin Valiliğinin desteği, Akdeniz Kent Konseyinin katkılarıyla yok olmak üzere olan tarihi bir Mersin Evini restore ederek kente kazandırdığı Mersin’e İz Bırakanlar Müzesi, Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun da katıldığı törenle açıldı.

MERSİN 28.01.2022, 17:27
Mersin’e İz Bırakanlar Müzesi, törenle açıldı

Akdeniz Belediyesinin; Mersin Valiliğinin desteği, Akdeniz Kent Konseyinin katkılarıyla yok olmak üzere olan tarihi bir Mersin Evini restore ederek kente kazandırdığı Mersin’e İz Bırakanlar Müzesi, Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun da katıldığı törenle açıldı.

Mersin’e İz Bırakanlar Müzesinin açılışına, Vali Su’nun yanı sıra Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan, Mersin İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim ile çok sayıda davetli katıldı.

“Yıkılmak üzere olan tarihi yapı çok önemli bir işlev kazandı”

Müzenin açılışında konuşan Vali Su, Valilik olarak kentteki ve ilçelerdeki kültürel ve tarihi değerler ile ilgili ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Mersin’in bir açık hava müzesi olduğunu belirten Su, “Bizler de bu eserlerimizi projelendirip restorasyonunu yapıyor ve mutlaka ona bir işlev kazandırıyoruz. Bir yıl önce yıkılmak üzere olan bu binayı sahibinden satın aldık. Ardından proje hazırlayıp restorasyonuna başladık. Mustafa Gültak Başkanımız; Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim kardeşimle birlikte bu yapıyı çok güzel bir hale getirdiler” dedi.

Mersin’in yetiştirdiği çok önemli isim ve değerler olduğunu vurgulayan Su, “Yeni neslimize bu isimleri tanıtmamız lazım, çünkü Mersin’de yetişmiş, o kadar önemli kişi var ki, milli mücadeleden tutun, günümüze kadar. Yeni neslimize bu değerlerimizi tanıtmak, misafirlerimize burada yetişen insanlarımızı anlatmak, böylelikle bir vizyon ortaya koymak; bu anlamda ‘Mersin’e İz Bırakanlar Müzesi’ fikri doğdu. Tadilat, onarım ve proje bitti ve işte bugün bu güzel müzemizi hep birlikte Mersinlilerin hizmetine açıyoruz” diyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Göreve geldiğimizden bu yana Akdeniz’i değiştirmek için çalışıyoruz”

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da Akdeniz’in, şehrin kalbi olduğunu vurgulayarak, “Akdeniz, tarihi ve bulunduğu pozisyon gereği Mersin’in en eski ve buram buram tarih kokan ilçelerinden bir tanesi. Bir yandan limanı, bir yandan serbest bölgesi ve sanayi alanlarıyla da şehrin ticaret kapısı. Ancak bugüne kadar bazı şeyler eksik bırakılmış. Göreve geldiğimiz günden beri bu durumu değiştirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Şehrin hafızası içine bir yolculuk yapabileceksiniz”

İz Bırakanlar Müzesinin ortaya çıkış hikayesini de anlatan Gültak, “Mersin merkezde misafirlerimizi getirip ağırlayabileceğimiz, ‘Mersin’ deyince aklınıza ne geliyor?’ ‘Nasıl bir şehir?’ ‘Kimler gelmiş, kimler gitmiş?’ denildiğinde anlatacağınız pek fazla kaynak yok. Fakat şimdi şehrin tam ortasında, ister alışveriş yaparken ister misafirlerinizi gezdirirken 15-20 dakika içinde Mersin’in tarihini görebileceğiniz, çayınızı kahvenizi içip soluklanabileceğiniz bir müzeden bahsediyoruz. Kentimizin son 120 yılının yanı sıra, tarih öncesi kayıtların da yer alıp sergilendiği bir müze” ifadelerini kullandı.

“Tarihi bina yıkılmak üzereydi, 7 odalı bir müzeye dönüştürdük”

Gültak, yanmış ve yıkılmak üzere tarihi Mersin Evini, bugün 7 odadan oluşan bir müzeye dönüştürdüklerinin altını çizerek, “Yapının restorasyonu bittikten sonra Mersin Üniversitesinden hocalarımız, Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim başkanlığında, üyelerimiz de olmak üzere ciddi bir heyet burada çalıştı. Çünkü son 120 yılın tutanaklarını taramak, Osmanlı tutanaklarını incelemek, bu isimleri bulmak kolay değildi. Kent Konseyi iyi bir çalışma yaptı ve sonuçta da bu müzeyi hep birlikte hayata kazandırdık. Şehrimizin ortasında bulunan tarihi Mersin Evini butik bir müzeye dönüştürmekten dolayı mutluyuz” şeklinde konuştu.

Şehrin takımı Mersin İdmanyurduna ayrı bir oda hazırlandı

Projeyi, Mersin Valiliği ile birlikte hazırladıklarını belirten Başkan Gültak, “Valimiz bizleri çok destekledi. Bugün müzemizin buralara kadar gelmesinde aslan payı, tabi ki Valimiz, milletvekillerimiz ve Akdeniz Kent Konseyi Başkanımız Mustafa Erim’e aittir. Bu nedenle kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onların desteği olmasaydı biz bu işi buralara kadar getiremezdik” dedi.

İlk göz ağrısı olan Mersin İdmanyurduna da müzede ayrı bir oda hazırladıklarını belirten Gültak, 100 yıllık takımın tarihçesini, maçlarını, şampiyonluklarını yansıtan bin 600 kare fotoğraf ve hatıranın müzede yer aldığını kaydetti.

“Şehirler hafızasını kaybettiğinde manevi değerlerini de yitirir”

Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Erim ise yaklaşık 1 yıllık yoğun emek ve çabanın ardından İz Bırakanlar Müzesinin tamamlanarak şehre kazandırıldığını ifade etti. Şehirlerin hafızası olduğunu dile getiren Erim, “Şehirler hafızasını kaybettiğinde, manevi ve kültürel tüm değerlerini de kaybederler. İşte bu kentin hafızasının önemli bir parçası olan bu yapıda, bu şehirde yaşayan, iz bırakanları anlatarak, şehrin hafızasını korumaya çalıştık. Çünkü bazen mimari bir yapıyı gelecek kuşaklara taşımak, binlerce ciltlik kitap taşımaktan çok daha etkili olmaktadır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, önce plaket takdimi ardından da açılışa katılan protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Mersin’e İz Bırakanlar Müzesinin açılışı gerçekleştirildi. Kent protokolü, kurdele kesiminden sonra müzeyi gezerek, sergilenen fotoğraf ve belgeleri inceledi.

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