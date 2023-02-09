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Mersin’e gelen depremzedeler ’afetzede’ belgesi için valiliğe kayıt yaptıracak
Mersin’e gelen depremzedelerin afetzede belgesi için Valiliğin Açık Kapı Müdürlüğüne kayıt yaptırmaları gerektiği bildirildi.
MERSİN 09.02.2023, 18:52
Mersin’e gelen depremzedelerin afetzede belgesi için Valiliğin Açık Kapı Müdürlüğüne kayıt yaptırmaları gerektiği bildirildi.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada; "Deprem bölgesinden Mersin’e konaklamak üzere gelen vatandaşlarımızın başvurularının alınması ve konaklama yerlerinin belirlenmesi için Valiliğimizin Açık Kapı Müdürlüğüne gelerek kayıt yaptırmaları ve afetzede belgesi almaları gerekmektedir" denildi.