Mersin’e gelen depremzedeler ’afetzede’ belgesi için valiliğe kayıt yaptıracak

Mersin’e gelen depremzedelerin afetzede belgesi için Valiliğin Açık Kapı Müdürlüğüne kayıt yaptırmaları gerektiği bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada; "Deprem bölgesinden Mersin’e konaklamak üzere gelen vatandaşlarımızın başvurularının alınması ve konaklama yerlerinin belirlenmesi için Valiliğimizin Açık Kapı Müdürlüğüne gelerek kayıt yaptırmaları ve afetzede belgesi almaları gerekmektedir" denildi.