Mersin’den yangınla mücadele eden Muğla ve Antalya’ya 9 itfaiye aracıyla destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için Muğla ve Antalya’ya gitti. Toplam 9 araç ve 15 personelden oluşan üç ayrı ekip, yangın söndürme çalışmalarında mücadele verecek.

Mersin’in Silifke, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi ve soğutma çalışmalarına başlanmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, Muğla ve Antalya’da devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere yola çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi bünyesinde hizmet veren toplam 9 araç ve 15 personelden oluşan üç ayrı ekip, Muğla ve Antalya’nın farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarında mevcut ekiplere destek olacak.

“Tam donanımla tecrübeli personelimiz orada yardımcı olacaklar”

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Şube Müdürü Figen Kahraman, Mersin’de 4 gün süren orman yangınlarının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarına başladıklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yönlendirmesiyle Muğla ve Antalya’da devam eden yangınlara destek için ekiplerin hareket ettiğini ifade eden Kahraman, “Muğla ve Manavgat’ta hala devam etmekte olan yangınlara takviye amaçlı olarak yardıma gideceğiz. Ekip olarak tam donanımla tecrübeli personelimiz orada yardımcı olacaklar. Biliyorsunuz en çok canı yanan illerden birisi olduk. 100’den fazla evimiz yandı, 91 personel ve 47 araçla itfaiye olarak Mersin ilimizdeki yangınlarda yardımcı olduk; canı yanan vatandaşların evlerinin söndürülmesinde, hayvanların kurtarılmasında yardımcı olduk. Şimdi de Muğla ve Manavgat’ta yardımcı olmak için arkadaşlarımız gidiyorlar” dedi.