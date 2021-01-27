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Mersinden Kadın Kooperatifi, 2021-2024 Stratejik Planını hazırladı

Mersinden Kadın Kooperatifi, kentin kültürü ve geleneksel ürünlerini kadın emeğiyle harmanlayıp Türkiye’ye “Mersinden” markasıyla sunuyor. İlk yılında 305 kadının hayatına dokunarak çalışmalarını tamamlayan kooperatif, Türkiye’deki tüm kooperatiflere rehberlik edebilecek kurumsal bir stratejik plan hazırladı. 2021-2024 Stratejik Planı çerçevesinde hedeflerine adım adım ilerleyen Mersinden Kadın Kooperatifi, sürdürülebilir ve sosyal kooperatifçilik modeliyle Türkiye’ye örnek oluyor.

MERSİN 27.01.2021, 10:14
Mersinden Kadın Kooperatifi, 2021-2024 Stratejik Planını hazırladı

Mersinden Kadın Kooperatifi, kentin kültürü ve geleneksel ürünlerini kadın emeğiyle harmanlayıp Türkiye’ye “Mersinden” markasıyla sunuyor. İlk yılında 305 kadının hayatına dokunarak çalışmalarını tamamlayan kooperatif, Türkiye’deki tüm kooperatiflere rehberlik edebilecek kurumsal bir stratejik plan hazırladı. 2021-2024 Stratejik Planı çerçevesinde hedeflerine adım adım ilerleyen Mersinden Kadın Kooperatifi, sürdürülebilir ve sosyal kooperatifçilik modeliyle Türkiye’ye örnek oluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım 2019’da 8 ortakla kurulan ve ilk yılında 305 kadınla çalışmalarını tamamlayan Mersinden Kadın Kooperatifi, oluşturduğu stratejik planda bu sayıyı bine, ortak sayısını ise 100’e çıkarmayı hedefliyor. 2020 yılında 19 hazırlık toplantısı ve 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği çalıştayın ardından 2021-2024 Stratejik Planını hazırlayan Mersinden Kadın Kooperatifi, Türkiye’de stratejik plan çerçevesinde sürdürülebilir çalışmalar yürüten bir kadın kooperatifi olma özelliği taşıyor. Kooperatif, kentin kültür ve geleneklerini kadın emeğiyle birleştirip “Mersinden” markasıyla Türkiye’ye tanıtıyor.

“Hedefimiz sürdürülebilir, çok sayıda kadına dokunan bir kooperatif yapısına ulaşmak”

Kooperatif, 2020 yılında yaptığı stratejik plan hazırlık toplantılarında 2021-2024 Stratejik Planı hazırlıklarını tamamladı. 19 Şubat 2020’de Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı gerçekleştiren kooperatif, 7 masada katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, çalıştayda yaptığı konuşmada hazırladıkları stratejik planla ilgili olarak, “Bizim stratejik planda hedefimiz sürdürülebilir, çok sayıda kadına dokunan bir kooperatif yapısına ulaşmak” ifadelerini kullandı.

2024’e kadar her tür tehdit ve fırsata karşı yol haritası çizildi

İş planlama, pazarlama ve ürün geliştirme alanında sağlam adımlar atmayı hedefleyen kooperatif, 2021-2024 yılları arasındaki politik, ekonomik, sosyolojik, yasal, çevresel ve teknolojik faktörlerin analizlerini yaparak, olası fırsat ve tehditlerin kooperatife etkisini ortaya koydu. Bu çerçevede yapılması gerekenler de planda yer aldı.

Markalaşmayı ve kurumsal bir yapıda sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefleyen Mersinden Kadın Kooperatifi, faaliyetlerinin yasal dayanaklarına da planda yer verip, tespit ve ihtiyaçları ele aldı. Maddi ve maddi olmayan varlıkların, yönetim kurulu ve ortakların bilgilerinin de şeffaf bir şekilde yer verildiği planda ‘güvenilirlik ve sağlam adımlar atan kooperatif’ olma özelliği dikkat çekti.

Mersinden Kadın Kooperatifi planda ‘işbirliğini’ önceledi

Kooperatif; kurum, kuruluş ve diğer kooperatiflerle yapılabilecek işbirlikleriyle ilgili de yol haritasını çizdi. Kuruluş aşamasından bu yana kooperatife destek veren Mersin Büyükşehir Belediyesinin birlikte çalışılacak kurumlar arasında yer aldığı görülürken, birçok kurum ve kuruluşla da farklı boyutlarda iletişim kurulması planda yer aldı. Mersinden Kadın Kooperatifi, Stratejik Planda temel ilke ve değerlerini ‘dayanışma, eşitlik, dürüstlük, şeffaflık, yenilikçilik, sosyal sorumluluk, tarafsızlık ve demokratiklik’ üzerine kurduğunu belirtti.

Kadının ekonomik gücü destekleniyor, yerel istihdama katkı sağlanıyor

2021-2024 dönemi için amaç ve hedeflerini paylaşan kooperatif, 2020 yılında 305 kadınla birlikte yürüttüğü çalışmalarını hem kadınların sosyal ve ekonomik yaşamdaki rolünü artırmak hem de yerel istihdama katkı sağlamak amacıyla 2024 sonunda bin kadınla sürdürmeyi planladı. Kooperatif ayrıca geleneksel kültürü korumak, yerel turizmin gelişmesine katkı sunmak, sürdürülebilir kooperatif çalışmalarıyla üretim kapasitesini artırmak ve ‘Mersinden’ markasının marka değerini yükseltmek amacıyla 2024’e kadar gerçekleştirmeyi amaçladığı faaliyetlere planda adım adım yer verdi.

“Mersinden” bir marka doğdu

2021-2024 Stratejik Planı mersinden.com.tr resmi internet sayfasında yayınlandı. Hedefleri 3 ayda bir düzenli olarak raporlayıp her yılın sonunda web sayfası üzerinden yayınlanmayı planlayan kooperatif, internet üzerinden “Mersinden” markalı ürünlerin de satışını gerçekleştiriyor. Mersin’in yerel ürünleri, kadınların emeğiyle geleneksel yöntemler kullanılarak katma değere dönüştürülüyor. Son olarak “Mersinden” markasıyla piyasa sunulan ürünler Türkiye ve dünya pazarında kentin tanınırlığına da önemli katkı sağlıyor.
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