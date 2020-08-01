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Mersin’deki mobilyacılar sitesinde asfalt çalışmaları tamamlandı
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE, TIRMIL SANAYİ BÖLGESİ’NDE BULUNAN MOBİLYACILAR SİTESİNDEKİ ASFALT ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞI BİLDİRİLDİ.
MERSİN 01.08.2020, 11:44
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Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tırmıl Sanayi Bölgesi’nde bulunan mobilyacılar sitesindeki asfalt çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, esnaftan gelen talepleri hızla yerine getiriyor. Ekipler bu kapsamda, Tırmıl Sanayi Bölgesi’nde bulunan mobilyacılar sitesinde sathi asfalt kaplama çalışmalarına başlayarak hızla tamamladı. Alanda öncelikle asfalta hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından 3 kombi, bir silindir ve bir loder ile çift kat sathi kaplama asfalt çalışması yapıldı.
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