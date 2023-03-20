Mersin’deki kooperatiflere ’proje döngüsü’ eğitimi

Alman Uluslararası İşbirliği Teşkilatından (GIZ) alınan fonla, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen ‘Gıda Güvenliği İçin Yerel Tarımsal Üretimin Teşviki Projesi’ çerçevesinde, kentte faaliyet yürüten kooperatiflere ‘proje döngüsü’ eğitimi verildi.

Kent genelinde farklı üretim kollarında faaliyet gösteren kooperatif üyelerinin katılımıyla Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşen ve 3 etap süren eğitime 100 kişi katıldı. Tarsus Yaşam Derneği Proje Yönetim Uzmanı Mehmet Selen tarafından verilen eğitimde, Avrupa’da ve Türkiye’de Avrupa Birliği kurumları, programları, ulusal fonlar ve Avrupa Birliği mali yardımları anlatıldı. Mevcut durum analizi, problem-hedef analizi, paydaş analizi, amaç- hedef-sonuç kurgusu, faaliyetlerin tasarımı, planlanması ve mantıksal çerçeve matrisi gibi, projenin temel bileşenleri hakkında bilgiler verildi.

Verilen eğitim sayesinde katılımcılar, projenin düşünce aşamasından başlayarak tüm süreçlerinin nasıl yürütülmesi, neler yapılması ve yapılmaması gerektiği konusunda bilgilendirildi. Ulusal ve uluslararası proje başvurusu ile hibe alım ve değerlendirme süreçlerinin de detaylı anlatıldığı ve sorularla interaktif bir şekilde ilerlenen eğitimin sonunda, katılımcılara sertifika verildi.

“Projenin yazımından uygulanmasına kadar yanlarında olacağız”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, ‘Gıda Güvenliği İçin Yerel Tarımsal Üretimin Teşviki’ projesi çerçevesinde verilen ‘proje döngüsü’ eğitimi hakkında bilgi vererek, “Mersin Büyükşehir Belediyemizin, Alman Uluslararası İşbirliği Teşkilatı ile ortak yürütmüş olduğu bu proje çerçevesinde faaliyetlerimizden biri de Mersin’de faaliyet gösteren kooperatiflerimize proje döngüsü eğitimi vermek. Biz bu proje ile beraber, kooperatiflerimizle ortak olan 100 ortağımızın kurum kapasiteleri ile kişisel kapasitelerini geliştirmek adına, kooperatiflerin en ihtiyaç duyduğu hibe programlarına nasıl ulaşabilecekleri, bu hibe kanallarına başvurdukları takdirde nasıl yararlanacakları, hibeye hak kazandıktan sonraki süreçlerde ise bu hibeleri nasıl değerlendirecekleri noktasında onlara destek olmaya çalışacağız” dedi.

Şahutoğlu, proje yürütüm sürecinin önemli olduğunu vurgulayarak, “Bugüne kadar almış oldukları hibelerin süreç işleme noktasında her zaman kooperatiflerin yanlarında olmuştuk. Bundan sonra da hem eğitimlerimizde hem de yazım noktasında kendileriyle iş birliği içerisinde olacağız” diye konuştu.

“Projenin üretimde çok büyük bir önemi olduğuna inanıyorum”

İhsaniye Mahalle Muhtarı ve Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Zehra Yılmaz ise “Bundan önceki zamanlarda da almış olduğumuz proje eğitimleri var ama bugün özellikle eğitimi dinlemek, eğitimden tekrar bir şeyler öğrenebilmek için kooperatif ortaklarımızın birçoğunu da getirdim. Çünkü her bir kooperatif ortağının üretici olmasının yanında, kooperatifler konusunda da altyapısı, bilgisi ve proje ile ilgili bilgilerinin olması gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilir olmamız için projelerin araç olduğunu düşünüyoruz”

Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gül Durnaoğlu’da verilen eğitimi değerlendirerek, “Kendi kooperatifimizin sürdürülebilir olması, kendi üretimlerimizi gerçekleştirebilmemiz ve kendi ortaklarımızla bu noktada daha iyi bir yol yürüyebilmemiz için projeye ihtiyacımız var. Projelerin, sürdürülebilir olmamız için bir araç olduğunu düşünüyoruz. O noktada önemli. Aslında gündemimizde böyle bir proje var. Aklımızdaki soru işaretlerinin netleşmesi için buradayız” şeklinde konuştu.