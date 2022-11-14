Mersin’de zeytin üreticileri hasat için işçi bulamıyor

Mersin’in Mut ilçesinde zeytin hasadı sürerken, üreticiler işçi bulamamaktan şikayet ediyor.

Her yıl ekim ayında başlayan ve ocak ayına kadar süren zeytin hasadı havaların da güneşle geçmesiyle birlikte tüm hızıyla devam ediyor.

Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, zeytin üreticilerinin her sene yaşanan sorunlardan biri olan zeytin toplama işçisi krizinin bu hasat döneminde daha da arttığına dikkat çekti.

Ortalama 250 ile 275 TL arasında olan günlük ücrete rağmen zeytin toplamak için işçi bulamadığını söyleyen zeytin üreticileri, Mut ilçesinde yeterli seviyede işçinin olmadığını vurguladılar.

Zeytin üreticileri ilerleyen günlerde hasat süresinin yağışlı havaların da gelmesini göz önünde bulundurarak, uzamasından endişe ettiklerini kaydetti.

Zeytin toplamanın zor olduğunu ve yevmiyelerinin az olduğunu söyleyen işçiler ise yevmiyenin 300 liraya çıkarılmasını istedi.