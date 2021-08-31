Mersin’de zafer coşkusu 3 gün sürdü

Mersin’de 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü, 3 gün 3 gece boyunca düzenlenen konserlerle coşku içinde kutlandı. Büyükşehir Belediyesince düzenlenen konserlerde, Anamur’dan Tarsus’a, Mut’un yaylalarından Erdemli’nin sahillerine kadar uzanan 12 noktada 14 sanatçı sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zafer Konserlerinin son gününde kent merkezindeki kutlamalara Sertab Erener konseri damga vurdu. Yenişehir ilçesi Özgecan Aslan Barış Meydanındaki konserde ilk olarak yerel müzik gruplarından AG Band sahne aldı. Mersin Büyükşehir Belediye Bandosunun meşaleler eşliğinde verdiği mini dinletinin ardından dinleyiciler tarafından heyecanla beklenen Sertab Erener sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını Mersinliler için seslendiren sanatçıya alandaki dinleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer de Mersin Valiliği tarafından 30 Ağustos dolayısıyla orduevinde düzenlenen resepsiyonun ardından Sertab Erener konserine katılarak Mersinlilerin zafer coşkusuna ortak oldu. Gençler tarafından sevgi seliyle karşılanan Seçer, alandaki dinleyiciler tarafından “Mersin seninle gurur duyuyor” tezahüratları aldı. Sertab Erener konserini sonuna kadar dinleyen Seçer, sanatçıya sahnede çiçek takdim etti. O sırada havai fişek gösterileri ve dakikalarca süren alkışlarla Mersinliler unutulmaz bir gece yaşadı.

Sahnede Mersinlilerin Zafer Bayramını kutlayan Seçer, Sertab Erener’e, “Siz gerçek bir sanatçısınız” dedi. Seçer, devamında, “Sertab Erener ve tabii ki beraber çalışma arkadaşları, ona eşlik edenler Mersin’e çok güzel bir akşam yaşattılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Her zaman sizleri Mersin’de görmek isteriz” ifadelerine yer verdi.

Üçüncü gün konserleri kentin 4 yanını sardı

30 Ağustos’ta düzenlenen üçüncü gün konserleri kent merkezinin yanı sıra Anamur’dan Tarsus’a kadar uzandı. Sertab Erener konserinin gerçekleştiği dakikalarda Tarsus’ta Atiye, Anamur’da Erdal Güney ve Forantası, Silifke’nin Susanoğlu Sahili’nde Ertan Rüstem ve Yazı Tura Band’ın ardından Can Bonomo, Mezitli’nin Fındıkpınarı Yaylasında Ayşe Dinçer, Mut’un Kozlar Yaylasında ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu sahne aldı.

30 Ağustos’ta Tarsuslular kutlamalara ’Zafer Yürüyüşü’ ile başladı

Tarsus’taki 30 Ağustos kutlamaları Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesinin ortak organizasyonuyla caddelerden başlayıp Cumhuriyet Meydanına uzandı. Tren Garından Zafer Yürüyüşüne başlayan Tarsuslular, belediye bandosunun çaldığı marşlar ve yakılan meşaleler eşliğinde gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından meydandaki konser alanında toplandı. Evlerindeki vatandaşlar da alkışlar, ıslıklar ve dalgalandırdıkları Türk bayrakları ile yürüyüşe destek verdi.