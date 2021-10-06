Mersin’de zabıta personeline eğitim veriliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Zabıta Daire Başkanlığında görevli personele, ‘Yerel yönetimlerde zabıta ve destek hizmetleri eğitimi’ verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesince, iş ortamının iyileştirilmesi, iş kazalarının önlenmesi, personelin yetkinlik ve veriminin artırılması amacıyla düzenlenen mesleki eğitim programları devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Dairesi personeline yönelik olarak Türkiye’de ilk kez ‘Yerel yönetimlerde zabıta ve destek hizmetleri eğitimi’ verilmeye başlandı.

80 saat eğitim alacaklar

Toplam 80 saat sürecek eğitim programında Büyükşehir Belediyesinin zabıta personellerine 72 saat mesleki eğitim, 8 saat ise iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilecek. Program kapsamında ’Belediye mevzuatı, belediye zabıtalığı ve devlet memurluğu, belediye cezaları mevzuatı, çevre bilinci, trafik mevzuatı, tüketicinin hakları bilinci, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, hayvan hakları ve sağlıklı gıda bilinci, kişisel gelişim, iş yerinde ruh sağlığı ve iletişim’ konularına yer verilecek. Eğitim programının sonunda personele, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı sertifika teslim edilecek.

Diğer gruplarda mesleki eğitim programları sürüyor

Mesleki eğitim programları kapsamında, 4. grup personelin 40 saatlik ’karayolu yapım, bakım ve onarım işleri kurs programı’, 2. grup personelin 40 saatlik ’betonarme demir kalıp ve çatı işleri’ kurs programı, 3. grup personelin 48 saatlik ’çöp toplama’ kurs programı tamamlandı. Toplam 131 personel eğitim aldı.

Kısa süre sonra 6. grup ’karayolu yapım, bakım ve onarım işleri’ kurs programı ve 4. grup ’çöp toplama’ kurs programı başlatılacak. Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan gruplarda eğitimler vermeye devam edecek.