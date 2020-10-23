Mersin’de yürütülen çocuk hakları projeleri ders kitabına girdi
İL ÇOCUK HAKLARI KOORDİNATÖRÜ MUSTAFA SARI, MERSİN'DE YILLARDIR YÜRÜTÜLEN ÇOCUK ODAKLI PROJELERİN SONUCU OLARAK DERS KİTABINDA YER ALMANIN BÜYÜK BİR MUTLULUK KAYNAĞI OLDUĞUNU BELİRTEREK, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YETKİLİLERİNE VE KİTAPTA EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesinin yürüttüğü ’çocuk hakları ve çocuk koruma mobil ekip’ çalışmaları 5. sınıf ders kitaplarına girdi.
İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, Mersin’de yıllardır yürütülen çocuk odaklı projelerin sonucu olarak ders kitabında yer almanın büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine ve kitapta emeği geçenlere teşekkür etti.
Bunun tüm kurum ve kuruluşlarla her alanda emeği geçen personellerin katkısıyla bir ekip çalışması olduğunun kaydeden Sarı, “16 yıldır yürütülen çalışmaların ve emeğin kitaplarda görülmesi, bizleri son derece mutlu etti. Mersin’de yürütülen çocuk hakları ve çocuk işçiliği ile mücadele çalışmaları, ulusal ve uluslararası toplantılarda büyük övgü almaktadır. Mersin bu alanda en başarılı iller arasında yer alıyor. Ders kitaplarında da yer alması emek verenleri manevi olarak da mutlu etmiştir" dedi.
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:39
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. İstanbulspor
|6
|13
|3. Ankara Keçiörengücü
|6
|13
|4. Altınordu
|6
|12
|5. Adana Demirspor
|6
|11
|6. Samsunspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|6
|4
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3