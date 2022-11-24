Mersin’de yollar yenileniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde gerçekleştirdiği yol çalışmalarını, Erdemli ilçesine bağlı Hacıhalilarpaç Mahallesi sakinlerine de ulaştırdı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, çalışmaların sadece belli bölgelerde değil, Erdemli’nin 71 mahallesinde büyük bir titizlikle sürdüğünü belirterek, “Daha yapacağımız çok iş var. Hacıhalilarpaç arasındaki yolumuz, bir bölümü stabilize bir bölümü sathi kaplama ve dar bir yoldu. İki araba zor geçiyordu. Burada yaptığımız çalışmayla sadece asfalt yaparak yolu yenilemedik, aynı zamanda yolu genişleterek daha rahat bir hale getirdik” dedi.

Elvanlı-Hacıhalilarpaç arasında 3 kilometre civarında sıcak asfalt, Hacıhalilarpaç-Karayakup mahallesi arasında yaylacıların ve köylülerin yoğunlukla kullandığı ara yola da 7 bin 200 metre sathi kaplama yaptıklarını aktaran Uzunbağ, “Köylülerimizin, vatandaşlarımızın memnuniyetini görüyoruz. Tarihinden bu yana buralarda böyle bir yol görülmedi. İnsanlar hem yakıttan hem de araçlarına yapacakları masraflardan kurtuldular. Elbette vatandaşlarımız çok daha iyisine layık. Yol çalışmalarımız, belediyemizin diğer hizmetlerinde olduğu gibi aralıksız devam edecek” diye konuştu.

Hacıhalilarpaç Mahallesi Muhtarı Hüseyin Nergiz, yolun medeniyet demek olduğunu ve şu anda ’kaymak gibi’ yollara sahip olduklarını belirterek, “Yol medeniyet demektir. Hacıhalilarpaç halkına medeni duruşundan, yol genişletmedeki yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde, şimdi yolumuz kaymak gibi oldu” şeklinde konuştu.

Kendisinin öğrenci servis taşımacılığı yaptığını ve yolun eski halinden ötürü sık sık aracında masraflar oluştuğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Durmuş Ali Kuzucu, “Bu yolu günde dört sefer kullanıyorum. İnanın arabamın ön düzenleri, yamadan dolayı çok rezil durumdaydı. Ama şu anda çok güzel bir yola kavuştuk. Yani ne diyebilirim, bundan iyisi olmaz, bundan iyisi can sağlığı” ifadelerini kullandı.