Mersin’de yollar yenileniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi’ne bağlı ekipler, yol ve asfalt düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Kent genelinde, vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için programa alınan yolları bir bir yenileyen ekiplerin bir noktası da, Tarsus’ta Belediye Caddesi oldu. Bozuk zemini nedeniyle hem yayalara hem de sürücülere sıkıntı yaşatan cadde kısa sürede yenilendi. Atalar Mahallesi Belediye Caddesi’nde 300 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt çalışması yürüten yol yapım ekipleri, yolda önce asfalt temel hazırlık çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanması sonrası, eksik olan yağmur suyu ve kaldırım çalışmalarını yapan ekipler, kısa sürede sıcak asfalt serim çalışmalarını da tamamlayarak yolu hizmete sundu.

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla asfalt çalışmalarına hız veren yol yapım ekipleri, kent genelinde birçok noktada asfalt çalışmalarını belli bir program dahilinde sürdürüyor. Modern ve daha kullanışlı bir yol ağı için mevsim şartlarına göre çalışmalarını programlayan ekipler, asfalt çalışmalarına şehrin muhtelif yerlerinde devam edecek.