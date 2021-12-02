Mersin’de yol çalışması sürüyor

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Parmakkurdu Mahallesi’nde 450 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt serimini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu yenileyerek vatandaşların kullanımına sundu.

Sorumluluk alanındaki yolların kalitesini ve standardını yükseltmek, daha modern ve güvenli ulaşım sağlamak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, merkezde ve kırsalda yıllardır ihmal edilen yolları yenileyerek, ulaşımda büyük kolaylık sağlıyor.

Bu kapsamda Akdeniz ilçesine bağlı Parmakkurdu Mahalle yolunda asfalta hazırlık çalışmalarını tamamlayan ekipler, kısa süre içinde sıcak asfalt serimine başladı. 450 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt serimi yapan ekipler, yolu yenileyerek vatandaşların kullanımına sundu. Akdeniz ilçesi Parmakkurdu Mahalle Muhtarı Hulki Ateş, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve zemini oldukça kötü durumda olan mahalle yolunda yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Seçer’e teşekkür etti.