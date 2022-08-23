Mersin’de yol çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezlerinde oldukça yoğun şekilde kullanılan cadde ve bulvarların kalite düzeyini arttırmaya devam ediyor.

Kent genelinde başlattığı asfalt atağını tüm hızıyla sürdüren ekipler, Tarsus’ta da onlarca noktada cadde ve bulvarları yenilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Ömer Nazmi Caddesinden Veysel Çavuş Caddesine, Celal Bayar Caddesinden İbn-i Sina Caddesine, Hürriyet Caddesinden Mücahitler Caddesine, Gazipaşa Bulvarından Yüzbaşı Yaşar Caddesine kadar birçok noktada memnuniyet verici çalışmalara imza atan Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Trafik akşının yoğun olduğu Kaleburcu Caddesi yenilendi

Tarsus’ta Gaziler Mahallesi ile Bağlar Mahallesinin sınırını oluşturan ve kent merkezinde kuzey-güney hattında trafik akışının oldukça yoğun olduğu yollardan biri olan Kaleburcu Caddesinde, önce MESKİ ekipleri tarafından içme suyu hatlarında yenileme işlemi uygulandı. MESKİ ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasının ardından, Kaleburcu Caddesinin bozuk zemini freze makinasıyla kazındı. Zemini yenileyen ekipler, bin 100 metre uzunluğundaki caddeyi sıcak asfaltla kaplayarak konforlu geçiş yapılır duruma getirdi.

Toroslar Halkkent’te bin 470 metrelik yol yenilenerek kullanıma açıldı

Ekipler ayrıca, Toroslar ilçesine bağlı Halkkent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesinde 400 metre, Hızır Reis Caddesinde 570 metre ve Orgeneral Eşref Bitlis Caddesinde 500 metre olmak üzere, toplam bin 470 metre uzunluğundaki yolu da yeniledi. Sıcak asfalt serim çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Birçok noktada özellikle altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yollarda çalışma yürüten ekipler, bozuk zeminin kazınması ve asfalta hazırlık faaliyetlerinin ardından, sıcak asfalt serim işlemi gerçekleştiriyor. Mersin’i sorunsuz ve konforlu yol ağına kavuşturmak için bir yandan asfalt çalışması yürütürken, bir yandan da yol iyileştirme ve bakım onarım faaliyetlerini plan ve program dahilinde sürdürüyor.