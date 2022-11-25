Mersin’de YKS öğrencilirine ’1 ekmek 1 çorba’ hizmeti başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kış aylarında vatandaşların içini ısıtan ‘1 ekmek 1 çorba’ hizmetinin bir durağı da Merkez Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kursu oldu. YKS’ye hazırlanan öğrencilere, havaların soğumasıyla birlikte ders öncesi sıcak çorba ikramı başladı.

Kendilerine sunulan ikramdan memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, yudumladıkları çorbalara, ’anne elinden gibi’ yorumunu yaparak, Mersin’de öğrenci olmanın avantajlarını anlattılar.

“Öğrencilerimizin masraflarını en aza indirmeye çalışıyoruz”

Kış mevsiminin girmesiyle tekrar başlatılan çorba ikramının, kurs merkezinde eğitim gören öğrenciler için çok iyi olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Merkez Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Müdürü Tuğçe Kesici, “Sabah saatlerinde ikram edilen çorba sayesinde, öğrencilerimiz karınları tok bir şekilde derslere giriyor. Öğrencilerin birçok masrafı oluyor. Bunlardan biri de yemek masrafı. Büyükşehir Belediyesi olarak hem ulaşım konusunda hem kaynak kitaplarla hem de buradaki eğitim desteği ile öğrencilerin masraflarını azaltmaya çalışıyoruz. Yemek masrafı da aileleri en çok zorlayan masraflardan biri” dedi.

“10 numara öğrenci kentinde 10 numara bir ikram”

Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezlerine severek geldiğini belirten öğrencilerden Ömer Çelik, “Belediyemizin dershanesinde bu sene YKS’ye hazırlanıyorum. Her şeyden memnunum. Zaten buraya ücretsiz geliyoruz. Kitaplarımız, deneme sınavlarımız da ücretsiz. Üstüne çorba çok iyi geldi. Çünkü sabah bazen geç kalkıyoruz ve evden yemek yemeden çıkabiliyoruz. Annemin çorbası gibi yani. Muhteşem, çok beğendim” ifadelerini kullandı.

Bazen kahvaltı yapmadan evden çıkmak zorunda kaldıklarını ve bu noktada çorba ikramının çok memnun edici olduğunu kaydeden Beren Sakım, “Dershanemizin bu hizmetlerinden gerçekten çok memnunum. 10 numara öğrenci kentinde, 10 numara bir ikram. Tadı gerçekten çok güzel. Tam olarak anne eli değmiş gibi. Bu ikramdan gerçekten çok memnunuz” diye konuştu.