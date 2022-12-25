Mersin’de yeni yıl coşkusu erken başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla sayılı günler kala düzenlediği ’Yılbaşı Pazarı’ ile Mersinlilere yeni yıl coşkusunu erken yaşattı. Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda açılan ve ışıklandırmalarıyla harika bir görünüm oluşturan pazarı gezen vatandaşlar, stantlarda bulunan birbirinden lezzetli yiyecek ve içeceklerin tadını çıkarırken, bir yandan da sevdikleri için yılbaşı hediyeleri aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yeni yıl coşkusu yaşatmak için ’Yılbaşı Pazarı’ düzenledi. Büyükşehir tarafından Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda kurulan pazarda yöresel ürünlerden kitaplara, hediyelik eşyalardan yılbaşı süslerine kadar birçok ürün satışa sunulurken, birbirinden lezzetli yiyecek ve içecekler de stantlarda yerini aldı. Yılbaşına uygun süslemeler ve ışıklarla donatılan pazarda stantları gezen vatandaşlar, bir yandan alışveriş yaparken diğer yandan da canlı müziğin tadını çıkardı. 31 Aralık’a kadar Mersinlileri ağırlayacak olan pazarda, her akşam yerel sanatçılar tarafından da konser verilecek.

"Yeni yılı hep birlikte coşkuyla karşılayacağız"

Etkinlik hakkında konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, yeni yılı Mersinlilerle beraber coşku içinde karşılamak istediklerini belirterek, "Yeni yıla yaklaştığımız şu günlerde, yılbaşı konseptine uygun oluşturduğumuz stantlarla; hediyelik eşyadan yiyeceklere kadar geniş bir yelpazede, sevgili Mersinlilerle bir arada olmayı hedefledik ve buraya gelip gezenlere de hoş bir ambiyans olsun istedik. Her gün 19.00 ile 21.00 saatleri arasında da canlı müzik sergileniyor. Keyifle, mutlulukla ve coşkuyla yeni yılı karşılayalım istiyoruz. 31 Aralık akşamı da burada festival tadında bir gece planlıyoruz. Sokak partisi yapacağız ve yeni yılı coşkuyla karşılayacağız" dedi.

"Ambiyans çok güzel, proje de harika"

Pazarda stant açan Tülay Aydın, pazara katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Son dakikada katıldık, ama buraya katıldığımız için çok mutluyuz. Stantlar çok tatlı olmuş, proje çok güzel, alan iyi, çok güzel düşünülmüş bir proje. İlgi çok iyi, sahilde olması da avantaj. Ortam çok güzel olduğu için, gezenlerin de çok hoşuna gidiyor ve stant önünde sürekli fotoğraf çekiliyorlar" diye konuştu.