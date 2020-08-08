Mersin’de ’yeni normalleşme sürecinde psikopatolojik risk etmenleri’ eğitimi
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BELEDİYE AKADEMİSİ İŞBİRLİĞİ İLE “YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE PSİKOPATOLOJİK RİSK ETMENLERİ” KONULU EĞİTİM DÜZENLEDİ. EĞİTİM, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN UZMAN KLİNİK PSİKOLOG YÜCEL ŞAVKLI TARAFINDAN VERİLDİ.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi işbirliği ile “Yeni Normalleşme Sürecinde Psikopatolojik Risk Etmenleri” konulu eğitim düzenledi. Eğitim, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden uzman klinik psikolog Yücel Şavklı tarafından verildi.
Türkiye Belediyeler Birliği ile Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı işbirliğinde, iç eğitmen uzman klinik psikolog Yücel Şavklı tarafından online verilen eğitime Türkiye’nin farklı illerinden birçok belediye personeli katılım gösterdi. Koronavirüs sonrası insanları olumsuz etkileyebilecek psikopatolojiler hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen eğitim kapsamında, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete bozuklukları, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), psikolojik sağlamlık konularına yer verildi. Türkiye’de ilk olan bu çalışmada farklı belediyelerden personelin bir araya gelerek paylaşımda bulunabilmesi, bu psikopatolojiler hakkında bilgi edinmesi ve personelin farkındalığının arttırılması, sonra da çevresindeki insanları bilinçlendirmesi amaçlandı.
|İmsak
|04:19
|Güneş
|06:00
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:07
|Akşam
|20:20
|Yatsı
|21:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25