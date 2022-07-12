Mersin’de ’Yaz dostum konserleri’ başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Yaz dostum konserleri’, büyük ilgi görüyor. Kentte yaşayan ve tatil için Mersin’e gelen çok sayıda vatandaş, düzenlenen konserlerde doyasıya eğlenerek tatilin tadını çıkarıyor.

Kültür Park Fenerbahçe Meydanı yanı ve Kültür Park Uçak Maketi önünde eş zamanlı olarak düzenlenen konserlerde, toplam 15 sanatçı ve grup sahne alıyor. Etkinlik takviminin dün akşamki bölümünde Fenerbahçe Meydanı yanında Serhat Erdem, Uçak Maketi önünde ise Filozof Kedi isimli grup sahne aldı. 7’den 77’ye her yaştan müzikseverin ilgiyle izlediği konserlerde, özellikle gençler, sevilen şarkılarda sanatçılara eşlik ettiler.

“Genç müzisyenlere verilen destek çok önemli”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, pandemi döneminde de benzer bir etkinlik ile yerel sanatçılara çok önemli bir destekte bulunduğunu hatırlatan Nurcan Dal isimli öğretmen, “Genç müzisyenlere bu fırsatı verdiği için, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyoruz. Özellikle takipçisiyiz. Pandemi döneminde de gençlere bu fırsatı verdiğinde, onlar çok mutlu oldular. Ben öğretmenim. Bu anlamda, genç müzisyenleri o zor durumda hem müzik anlamında desteklemesi hem de maddi anlamda gençlere cep harçlığı olarak duyarlı olması biz büyükleri çok mutlu etti. Her türlü müzik olsun ama bizim gibi orta yaşlıları da düşünsünler. Farklı tarzda müzikler, türküler olabilir. Daha farklı sanatçılarımız da olabilir” dedi.

“Mersin çok eğlenceli ve çok güzel”

Sakarya’dan yaz tatili için Mersin’e geldiğini söyleyen Ümmühan Gürbüz ise “Çok güzel, büyük keyifle dinliyorum. Daha önceki konserlere gelemedim, bugün merkeze geldim ve konsere denk geldim. Çok güzel, çok eğleniyorum” ifadelerini kullandı.