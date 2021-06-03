Mersin’de yası dışı orman arazisi işgaline izin verilmiyor

Mersin’in Bozyazı ilçesinde orman arazilerini yasa dışı işgal edenlere karşı mücadelenin aralıksız sürdüğü bildirildi.

Bu kapsamda, Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince, Tekmen Mahallesi’nde mahkemenin verdiği karar sonucu 3 seranın yıkımı gerçekleştirerek işgale son verildi. Bozyazı Orman İşletme Müdürü Mehmet Esen, “Ormanların yasa dışı müdahalelere karşı verilen müsadere kararları uygulanmakta olup, ormanlarımız kanun dışı işgallerden korunacaktır. Orman arazilerinin işgaline hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Esen, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Anayasanın 169. maddesinin ikinci fıkrasında ‘Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz’ hükmüne yer verildiğini anımsattı. Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü olarak ormanları ve barındırdıkları tüm güzellikleri her türlü tehlikeye karşı korumak için yoğun mesai harcadıklarını dile getiren Esen, “Şu iyi bilinmelidir ki, devlet ormanları hiçbir şekilde işgal edilemez. Edenlere ise hiçbir şekilde göz yumulamaz. Ekiplerimiz tarafından ve bize gelen ihbarlar sonucunda tespit ettiklerimize anında müdahale edip mahkemeye başvurup, işgalcilerin cezalandırılmasını ve işgalin sonlandırılmasını istemekteyiz. Mahkemenin verdiği kararı ise anında uygulamaktayız. Tüm kamunun ortak malı olarak anayasal güvence altına alınan orman arazilerimizden rant elde etmeye çalışanlara orman arazilerinin işgaline hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Esen, işgalden kurtarılan orman arazileri üzerine fıstık çamı dikimi gerçekleştirilerek, koruma altına alınacağını da sözlerine ekledi.