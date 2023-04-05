Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 1 tutuklama

Mersin’de polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanunla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüphelilerin yurt dışı üzerinden faaliyet gösteren Kıbrıs bağlantılı bahis sitesinin banka hesaplarını yönetilen adresi belirledi. Bunun üzerine polis şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramada bahisle ilgili kullanılan 2 adet cep telefonu, 1 adet diz üstü bilgisayar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.