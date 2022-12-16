Mersin’de yangınla mücadelede kullanılan araç sayısı artıyor

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne, Orman Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen, yangınla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere 12 tonluk su ikmal aracı teslim edildi.

Su ikmal aracı teslim törenine Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Bölge Müdür Yardımcıları Mehmet Fulin, Yaşar Yaman Sağlam, Makine ve İkmal Şube Müdürü Mehmet Tosun, Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, İşletme Müdür Yardımcısı, Atölye Şefi, İşletme Şefleri ve diğer personeller katıldı. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2023 yılı yangınla mücadelede 79 adet ilk müdahale aracı, 57 adet arazöz, 21 adet su ikmal aracı ve 1 adet su tankeri ile hizmet verileceği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yalçın, "Yeni alınan araçlar, Bölge Müdürlüğümüze özellikle yangınla mücadelede büyük katkılar sağlayacaktır. Bu çerçevede bu araçların Bölge müdürlüğümüze kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.