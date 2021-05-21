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Mersin’de yangın tatbikatı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, yangın sezonu öncesi orman yangınlarına karşı tatbikat gerçekleştirildiği bildirildi.

MERSİN 21.05.2021, 11:46
Mersin’de yangın tatbikatı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, yangın sezonu öncesi orman yangınlarına karşı tatbikat gerçekleştirildiği bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürü Kenan Akduman, müdür yardımcıları, birim amirleri, orman muhafaza memurları, işçiler ve gönüllülerin katıldığı tatbikatta, yangına müdahale yöntemleri gözden geçirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman, yangın sezonu başlarken yapılan bu eğitimlerde eksikliklerin görülerek ekiplerin yangın sezonu boyunca dinamik olması, başta iş güvenliği ve koruyucu malzeme kullanımı konusunda tüm personelin hassas davranması gerektiğine dikkat çekti.
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