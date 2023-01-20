Mersin’de yağmur duasına çıkıldı

Mersin’in Mut ilçesinde bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle çok sayıda vatandaşın katılımıyla çıkılan ören yerinde yağmur duası edildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Mersin’in Mut ilçesinde de , bu yıl yeterli yağış olmadı. Yağışların azlığı nedeniyle yağmur duası için Kavaklı Mahallesindeki tarihi ören yerine çıkıldı. İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk’le birlikte daire amirleri ve mahalle sakinlerinin katıldığı yağmur duası öncesine istiska (yağmur duası) namazı kılındı. Namazın ardından tövbe istiğfar getirilerek müftü Öztürk eşliğinde yağmur duası edildi.

Bölgenin en kurak dönemlerinden birinin yaşadıklarını belirten Mut Müftüsü Mustafa Öztürk, son aylarda neredeyse hiç yağış olmadığını kaydetti.

Su kaynaklarında kuruma yaşandığını aktaran Öztürk, "Yağmur yağmamasından dolayı çiftçilerimiz sıkıntı içinde. Su kaynaklarımız neredeyse kurudu. Zaman zaman su sıkıntısı çekiyoruz. Burada hep birlikte dua ettik. İnşallah Kadirli’ye bolluk ve bereket gelir" dedi.