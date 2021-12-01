Mersin’de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran şüpheli tutuklandı

Mersin’de yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, yabancı uyruklu kadınlara aracılık ederek yer ve mekan temin edip para karşılığı fuhuş yaptırdığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, yabancı uyruklu 3 kadın ise gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi.