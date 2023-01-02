Mersin’de voleybol kursları sürüyor

Mersin’de belediyenin gençleri sporla tanıştırmak ve geleceğin sporcularını yetiştirmek için açtığı voleybol kurslarının devam ettiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan voleybol kursları, ücretsiz bir şekilde gençleri sporla tanıştırmaya devam ediyor. Kurs antrenörleri tarafından Seyfi Alanya Spor Salonunda verilen kurslar sayesinde, geleceğin sporcularının yetiştiği kaydedildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Voleybol Antrenörü Hakan Şahbaz, voleybol kurslarının yıl boyunca devam ettiğine dikkat çekere, "7 ile 12 yaş arasını kurslara alıyoruz. Haftanın 6 günü antrenmanlarımızı Seyfi Alanya Spor Salonu’nda yapıyoruz. Kurslarımıza kayıtlar da sürekli olarak devam ediyor” dedi.

Pandemi döneminde dahi imkanlar dahilinde kursları devam ettirdiklerini belirten Şahbaz, “Büyükşehir belediyemizin bize sağladığı imkânlar doğrultusunda, çocuklarımıza sporla katkı sağlamak amacındayız. Ücretsiz kurslarımıza kayıt olmak isteyen arkadaşlarımız, Macit Özcan Spor Tesisleri içinde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ait spor kayıt birimimizde kayıt yaptırabilir. Amacımız çocukları sporla tanıştırmak, onlara sporun faydaları hakkında bilgiler vermek ve bu yönde ilerlemelerini sağlamak"diye konuştu.

Kursa gelen minik sporculardan Doğa Ovat, kursun çok güzel geçtiğini belirterek, "Ben voleybolda ilerlemek istiyorum, hedefim daha büyük takımlara transfer olabilmek. Hocalarımız herkesle ayrı ayrı ilgileniyorlar. Kursun ücretsiz olması da çok güzel. Çünkü bazı ailelerin maddi durumu iyi olmayabilir ve ücretsiz olması çocukların kendilerini geliştirmesi için de çok iyi" ifadelerini kullandı.