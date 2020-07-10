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Mersin’de vatandaşlar hırsızlık ve korona virüs konusunda uyarıldı
MERSİN'DE TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARI HIRSIZLIK VE KORONA VİRÜS SALGINI KONUSUNDA UYARDI.
MERSİN 10.07.2020, 13:05
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Mersin’de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları hırsızlık ve korona virüs salgını konusunda uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, vatandaşları ve iş yeri sahiplerini açıktan ve işyerinden hırsızlık konularında uyarırken, korona virüs salgınıyla ilgili bilgilendirdi. Ekipler, tüm dünyayı etkileyen korona virüsten korunmak için sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliği ile ilgili bilgi verirken, broşürler dağıttı.
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