Mersin’de vatandaşlar güneşin doğuşunu sporla karşılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde ‘harekete devam’ sloganıyla kentin 11 noktasında gerçekleştirilen sabah sporu etkinlikleri devam ediyor. Sabah 7’de güneşin doğuşunu karşılayan 7’den 70’e Mersinliler, haftanın her günü 1 saat spor yapıyor.

Kentin 11 noktasında sürdürülen proje çerçevesinde vatandaşlar, Mezitli Cumhuriyet Gösteri Merkezi, Galatasaray Meydanı, Özgecan Aslan Barış Meydanı, Tarsusi Kafe yanı, Fenerbahçe Meydanı, Kır Kahvesi yanı, Davultepe 100. Yıl Sahili, Viranşehir Yusuf Akın Parkı, Denizhan 1 sitesi sahili, Tarsus Atatürk Parkı ve Erdemli sahili noktalarında, Büyükşehir Belediyesinin antrenörleri eşliğinde spor yapıyor. Cumartesi ve Pazar günleri spor yapmak isteyen vatandaşlar ise Galatasaray Meydanı, Kır Kahvesi yanı ve Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda buluşuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde antrenör olarak görev yapan Cem Aktarla, “11 farklı noktada sabahları spor yaptırıyoruz. Biz güne güneşle başlayanlarız. Hafta içi her sabah saat 7’de buluşuyoruz. Açık havada ve sıfır rakımda yaptığımız sporun, solunum yollarına katkısı çok daha fazla. Kapalı alanda ise oksijen tüketimi açısından kısıtlamalar olduğu için çok verimli olmuyor. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı, sahilde ve diğer noktalarda saat 7’de yaptığımız sporumuza bekliyoruz” dedi.

Sabah sporuna katılan vatandaşlardan Zeki Çağlar ise “Her sabah, Büyükşehir antrenörleri eşliğinde sahilde spor yapıyoruz. Güne zinde başlamak çok güzel. Grup halinde burada toplanıyoruz. Bedenen rahatlamanın yanı sıra, arkadaşlarla da bir araya gelmek ve sosyal aktivitelerde bulunmak çok güzel. Sabah güneş doğmadan, tüm yakın arkadaşları buraya davet ediyorum” diye konuştu.

Emekli hemşire Safiye Değer ise spora başladığı 2 yıldan bu yana 10 kilo verdiğini ve kendini çok iyi hissettiğini anlatarak, “Daha önce işe giderken, sahilde spor yapanları görüyordum, imreniyordum. Özellikle emekliler için ve ev hanımları için, evde boş vakit geçirene kadar, en azından sağlık için günde en az 1 saat spor yapmak çok güzel. Çok teşekkür ederiz Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Her gün sabahı heyecanla bekliyorum. Keşke bütün şehirlerde olsa, çok güzel bir şey gerçekten” dedi.