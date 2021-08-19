Mersin’de vaka sayısı 100 binde 350 kişiyi geçti

19) vakalarındaki artış endişe verici boyutlara ulaştı. Aşılama oranında mavi kategori iller arasına giren Mersin’de vakalardaki artış da sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 7-13 Ağustos tarihli haftalık vaka haritasına göre, Mersin’deki vaka sayısı 100 bin kişide 350,18 kişiye yükseldi.

Mersinliler son haftalardaki vaka artışlarına karşı aşı olmak için bir taraftan hastanelerde uzun kuyruklar oluştururken, bir taraftan da maske, mesafe ve temizlik kurallarına gerektiği kadar uyulmaması nedeniyle vakalar giderek artıyor.

Mersin, vaka sayısı bir haftada en çok artan 13’üncü il oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı haritasını paylaştı. 7-13 Ağustos tarihlerini kapsayan verilere göre korona virüs vaka sayısı Mersin’de 350,18’e yükseldi. Haritaya göre, son bir haftada vaka sayısı en çok artan ilk 5 il sırasıyla Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan olurken, Mersin 100 binde 350,18 kişiyle 13’üncü sırada yer aldı.

Toplam aşı sayısı 2 milyon 53 bin 169’a ulaştı

Öte yandan, Sağlık Bakanlığının Anlık Aşı Verileri haritasına göre, Mersin’de aşılama oranı da her saat artıyor. Dün yüzde 75,1 aşılama oranıyla mavi kategori iller arasındaki yerini alan Mersin’de, bugün saat 13.19 itibariyle bu oran yüzde 75,8’e çıktı. Aynı saat itibariyle Mersin genelinde yapılan toplam aşı sayısı 2 milyon 53 bin 169’a ulaştı. Buna göre, 1 doz aşı uygulanan kişi sayısı 1 milyon 55 bin 20, 2 doz aşı uygulanan kişi sayısı da 806 bin 232 oldu.