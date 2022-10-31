Mersin’de ’Uzuncaburç Arkeoköy ve Kültür Rotası’ projesinin açılışı yapıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kültür Bakanlığı ve Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen Uzuncaburç restorasyon çalışmaları neticesinde ortaya çıkan antik alanlardaki ’Arkeoköy ve Kültür Rotası’nın işaretlenmesini yaparak, bölgenin ’tag’ (etiket) açılışını gerçekleştirdi.

Vali Pehlivan, programda yaptığı konuşmada, Uzuncaburç’un çok önemli bir turizm, kültür ve doğa destinasyonu olduğunu söyledi. Bu bölgede Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle, Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen kazı çalışmaları olduğunu kaydeden Pehlivan, "Son dönemde de Çukurova Kalkınma Ajansı ile valiliğimizin başlatmış olduğu bir proje var. Ajansın destekleriyle Mersin Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı koordinesinde, ilçede de Müze Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımız ve bu konuda işbirliği yapan Kültür Turizm Müdürlüğümüz ile hep birlikte bu projenin takipçisi olduk. Bugün itibariyle de bu proje çerçevesinde ’Uzuncaburç ve Kültür Rotaları’nın işaretlenme faaliyetini gerçekleştirdik. Daha doğrusu gelmiş olduğu bu aşamada uluslararası standartlara göre yapılan o kırmızı beyaz işaretlemeyi yaptık" dedi.

Bu rotanın 146 kilometrelik bir güzergaha tekabül ettiğini kaydeden Pehlivan, "Buraya gelen ve burada bu rotada gezi yapmak isteyen insanlar, teknolojinin de nimetlerinden faydalanmak suretiyle çok rahatlıkla bu rotalardan faydalanabilecekler. Nitekim testini de yaptığımız QR kodlarıyla bu tanımlama yapılıp, nerede olduklarını, hangi rotadan gideceklerini belirleyebilecekler. Rotanın sonunda online sertifikalarını da alacaklar. Bu da çok güzel bir gelişme, bir uygulamadır" diye konuştu.

"Amacımız buraya 12 ay turistin gelmesini sağlamak"

Türkiye’nin her köşesinden tarihi doğal güzellikler fışkırdığını vurgulayan Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Bu bağlamda Mersin ilimiz de gerçekten hem tarihi varlıklarıyla hem doğal güzellikleriyle çok zengin ve bunların hepsi turizm değeri ifade ediyor. Bu projelerin bir maksadı da hem bu tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak hem de turizm değeri atfetmektir. Amacımız buraya 12 ay turistin gelmesini sağlamak. Akdeniz kıyısında olduğumuz için yazın kıyılarımız dolup taşıyor. Bununla birlikte mevsimsel özellikleri itibariyle ziyaret edilebilecek yerlerimiz var. Uzuncaburç da bunlardan birisi. Sadece Anadolu ve ülkemizin tarihi derinlikleri anlamında değil, bütün dünya için de önem arz eden varlıklara sahip. Biz de bugün burada hem bir parkurda kısa bir yürüyüş de gerçekleştireceğiz hem de bu vesileyle projemizi tekrar bundan sonraki aşamalarını akademisyenlerimiz ve uygulayıcılarla değerlendirmelerini yapacağız. Ben inanıyorum ki, ilimizin turizm çeşitliliğine katkı sağlayacaktır."

Vali Ali Hamza Pehlivan, açılış töreninin ardından Uzuncaburç Mahallesi Diocaesarea Antik Kentinde devam eden kazı çalışmaları ile Helenistik Kulede devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek Prof. Dr. Ümit Aydınoğlu’ndan bilgi aldı. Diocaesarea ile Olba Antik Kenti arasında bulunan 2 kilometrelik Roma Yolunda Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Kazı Başkanı Prof. Dr. Ümit Aydınoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Müze Müdürü Nilgün Abtimanoğlu, Uzuncaburç Mahalle Muhtarı Hakan Ünal, ODTÜ Arkeoloji Topluluğunun üyeleriyle yürüyüş gerçekleştirdi.