Mersin’de uyuşturucu satan 2 kişi yakalandı

Mersin polisi, ruhsatsız tabanca bulunduran, uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ilçede ruhsatsız tabanca bulunduran, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan 2 kişiyi belirledi. Bunun üzerine belirlenen P.F. ve D.T.’nin adresine operasyon yapan ekipler, adreste yaptıkları aramalarda 20 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca ile 216 adet fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.