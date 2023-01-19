Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Mersin’in Mut ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu belirlenen adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli M.B.’nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Meydan Mahallesi’nde belirlenen adrese savcılıktan alınan arama kararı sonrası operasyon yapıldı. Operasyon sonucu, aralarında M.B.’nin de bulunduğu 4 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramada 62,05 gram kubar esrar, 0,50 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet payp, 2 rulo alüminyum folyo, 1 adet tabanca, 6 adet 7,65 milimetre çapında mermi ve 1 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.