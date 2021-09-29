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Mersin’de uyuşturucu operasyonu

Mersin’in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 35 kök kenevir bitkisi ile 110 gram esrar ele geçirildi.

MERSİN 29.09.2021, 10:33
Mersin’de uyuşturucu operasyonu

Mersin’in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 35 kök kenevir bitkisi ile 110 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, ilçeye bağlı Çiftepınar Mahallesi’nde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen şüphelinin evinde arama yaptı. Uyuşturucu madde tespit köpeği yardımı ile yapılan aramada, 110 gram kubar esrar ile 35 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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