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Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Mersin’de jandarmanın uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaptığı operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

MERSİN 14.03.2023, 09:48
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Mersin’de jandarmanın uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaptığı operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan araştırmalar sonucunda Silifke ve Mezitli ilçelerinde 2 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipler, düzenlediği operasyon ile 2 şahsı da suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda, skunk, 310 gram kubar esrar, 40 gram kenevir tohumu 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 10 adet tabanca fişeği, 3 adet telefon ile suçtan elde edilen bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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