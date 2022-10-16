Mersin’de üniversite öğrencilerine yemek desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kentin farklı noktalarında hizmet veren ‘bütçe dostu’ mahalle mutfağı, Mersin ve Tarsus üniversitelerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin de sağlıklı ve ucuz fiyata beslenmelerini sağlıyor.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü girişinde ve Tarsus Üniversitesi içerisinde hizmet veren mahalle mutfağından faydalanan öğrenciler, 3 çeşit yemeği 3,5 liraya almanın keyfini yaşıyor.

Uygulamanın amacının, gençlerin yemek bütçelerine katkı sunmak olduğunu belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar, “Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından, ilimize üniversite eğitimi almaya gelen öğrencilerimize sağlıklı ve ucuz yemek ulaştırıyoruz. Mahalle Mutfağımız hafta içi her gün ve Cumartesi günleri hizmet veriyor. Burada amacımız, Başkanımızın da her zaman belirttiği gibi, üniversiteli gençlerimizin yemek için ayırdıkları bütçeye katkı sunmak, kaliteli ve ucuz yemeğe erişimlerini kolay bir şekilde sağlamak” dedi.

Mahalle mutfağının fiyatlarının çok uygun olduğunu söyleyen Mersin Üniversitesi öğrencilerinden Buğra Ak, “Geçen sene ben Antalya Akdeniz Üniversitesi’ndeydim. Orada bu tür faaliyetlerden yararlanamadım ama burada böyle şeyler var ve öğrenciler için iyi oluyor. Ücret, yemekhaneden bile uygun. 3,5 liradan günde iki defa yemek alsam, ayda 210 lira eder ve bu meblağ bizim için hiç bir şey. Dışarıda yesek, günlük 30-40 liradan, ayda 1000 liraya yakın para oluyor. O yüzden bize bayağı katkısı olan bir uygulama” diye konuştu.

Mahalle mutfağında yemeklerin çok lezzetli ve pahalı olmadığını belirten Kazakistan uyruklu öğrenci Arujan Tleubaeva ise “Öğrenciler için çok uygun. Önceden ‘3,5 liraya nasıl yemek verecekler’ diye düşünmüştüm. Ama tadına baktım, çok lezzetli. İçinde ekmek ve meyve de var. Bazen ayran da veriyorlar. Ulaşım ve çamaşırhaneden de faydalanıyoruz. Bizim için çok güzel” şeklinde konuştu.