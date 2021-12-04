Mersin’de üniversite öğrencileri için ’Çiti Kafe’ projesi hayata geçirildi

Mersin İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Mezitli İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü organizesinde Mezitli Fatih Camii Mehmet-Nezihe Akyurt Diyanet Gençlik Merkezinde, üniversite öğrencilerine hizmet verecek olan ’Çiti Kafe’ projesi hayata geçirildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, ’Çiti Kafe’ projesi ile Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerinden Mersin’e gelerek Mersin Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırarak, vakitlerini ilim, bilim, sosyal, sanat ve spor alanlarına ayırmalarına olanak sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında Mehmet-Nezihe Akyurt Diyanet Gençlik Merkezinde hizmete alınan çamaşır yıkama ve kurutma makineleri ile öğrencilere çamaşırlarını yıkama, kurulama, ütüleme imkanları sağlanırken, aynı zamanda dinlenme, yeme-içme, spor alanları, ders çalışma ve internet olanakları ile öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunuluyor.

Açılış programında konuşan İl Müftüsü Şaban Kondi, “Mersin İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü olarak üniversite öğrencilerimize yönelik bir takım projeler yürütmekteyiz. Bu projeler içerisinde önemsediğimiz bir proje de ’Çiti Kafe’ projesidir. Projedeki amacımız üniversite öğrencilerimizin çamaşır yıkama ve ütü yapma sıkıntılarına bir nebze de olsa katkıda bulunmaktır. Üniversitede okuyan kız ve erkek öğrencilerimiz elbiselerini buraya getirerek ücretsiz olarak yıkayacak ve bu süre zarfında gençlik merkezinde çayını, çorbasını içerken dinlenme, spor yapma, kitap okuma hizmetlerinden faydalanabilecektir. Üniversitede ailelerinden uzakta zor şartlarda okuyan öğrencilerimize yardımcı olabilmek bizleri mutlu edecektir. Emeği geçen ve burayı hazırlayan tüm arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

’Çiti Kafe’ açılış programına İl Müftüsü Şaban Kondi’nin yanı sıra Müftü Yardımcısı Hasan Küçük, Mezitli İlçe Müftüsü Süleyman Şahin, gençlik koordinatörleri, din görevlileri ve üniversite öğrencileri katıldı.