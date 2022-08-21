Mersin’de ücretsiz basketbol kursu ile gençler yeteneklerini keşfediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz-kış devam eden basketbol kursları ile gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve spor becerilerini geliştirmelerine olanak sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde yaz ve kış aylarında sürekli olarak devam eden basketbol kursları, özellikle yaz döneminde gençlerin uğrak adresi oluyor. Büyükşehir Belediyesi basketbol antrenörleri tarafından Namık Kemal Ortaokulu ile Servet Tazegül Spor Salonu’nda verilen kurslar sayesinde yeni yetenekler keşfedilirken, gençler hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz olarak verdiği basketbol kursuna öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Büyük hayalleri olan gençlerin her daim yanında olan Büyükşehir Belediyesi, kimisi NBA’de oynamak isteyen, kimisi de A Takım’a girmek isteyen gençlerin her daim destekçisi oluyor.

“Büyük bir katılım sayımız var”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda basketbol antrenörü olarak çalışan Hakan Talaslıoğlu, “Burada basketbol branşında temel eğitim veriyoruz. Bu temel eğitimler top sürme, pas, pas çeşitleri, turnike ve benzeri gibi ikili, üçlü, dörtlü oyunlar. Zaman zaman 5’e 5 maçlara kadar geçiyoruz. Gelen çocuklarımıza tam anlamıyla bir temel basketbol eğitimini verip, devamında onları buradan eğitim almış şekilde geri gönderiyoruz. Sonra tekrar yeni öğrencilerimizi alıyoruz. Aynı süreç tekrardan başlıyor. Kurslarımız yaz-kış aralıksız şekilde devam ediyor. Büyük bir katılım sayımız var. Bu sayı hiçbir zaman düşmüyor, artarak devam ediyor. Haftada 3 gün çalışmalarımız devam ediyor yaz dönemlerinde. Salı, Perşembe, Cuma günü Servet Tazegül Spor Salonu’nda da çalışıyoruz. Namık Kemal’de ise Pazartesi, Çarşamba günleri çalışmalarımız var. Toplamda hafta içi 5 gün çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor” dedi.

Talaslıoğlu, öğrencilerin kursta çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Burada bir aile olduk onlarla. Biz öğretmenler zaten önce öğretiyor olmamız lazım, onlara sevdirmemiz lazım ki onların buraya gelmesi lazım. Onlara öncelikle yapamasa bile ‘yapıyorsun, çok iyi, olacak’ gibisinden iletişimde bulunarak onları buraya bağlıyoruz. Yazın tatile gitmeyip burada kalanlar var. Ailelerine ısrar edip buraya gelmek isteyenler var. Çünkü biz çocuklarımıza sadece basketbolcu olarak bakmıyoruz, onlara bir birey olarak bakıyoruz. Kendi çocuklarımız gibi görüyoruz. Onlara basketbolun yanı sıra, toplum içinde nasıl hareket edebilmesini öğretiyoruz. Cesaret, özgüven gibi kavramları aşılıyoruz. Bunun yanında yeri geliyor bireysel öz bakımdan bahsediyoruz, yeri geliyor kahvaltı alışkanlıklarından, nasıl beslenmeleri gerekiyor, saat kaçta uyumaları gerekiyor gibi konulardan bahsediyoruz. Birçok konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz onlara” diye konuştu.

“İleride NBA’de oynamak istiyorum”

Basketbol kursundan faydalanan öğrencilerden 12 yaşındaki Kayra Zorlular, 2 yıldır geldiğini dile getirerek, “Maç yapmaktan, arkadaşlarımla beraber olmaktan hoşlanıyorum. Koçlar bize çok iyi davranıyor, bizimle çok ilgileniyor. Mesela anlamadığım bir şey olduğunda gidip rahatlıkla sorabiliyorum. Okullar kapandığında burada olmak gayet güzel bir şey. Aslında severek yaptığım için, gelirken hiç zorlanmıyorum. Mesela sabah erken olması falan benim için sıkıntı olmuyor. 3 yıl tenis oynadım, 2 yıl bale yaptım ama basketbola daha çok yatkınlığım olduğunu hissettim. O yüzden de basketbola devam ediyorum. İleride NBA’de oynamak istiyorum aslında. Ama hukuk da okumak istiyorum. Yani ikisini beraber değerlendirmek istiyorum. Mesela üniversiteye gittiğimde de oranın spor bölümüne gidip, orada basketbol oynamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Basketbol anlamında kendimi geliştirip, A Takım’a geçmek istiyorum”

2 yıldır kursa devam eden Yaren Ergül de “Buraya gelmeden önce bir takımda oynuyordum. Kulüp kapanınca ara vermek zorunda kaldım. Buraya gelince aramı kapattım, kendimi geliştirdim, maçlarımızı yaptık. Çok iyi geçiyor antrenmanlar. Koçlarla ve arkadaşlarımla da aram çok iyi. Kendimizi burada geliştirmemiz, ücretsiz olması falan çok iyi bir şey. Antrenmanları bırakmadım ve şu an çok mutluyum. İyi ki devam ediyorum. Ben basketbol anlamında kendimi geliştirip, A Takım’a geçmek istiyorum, büyüyünce de bu iş yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.