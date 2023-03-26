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Mersin’de trafik kazası:3 yaralı
MERSİN’İN MUT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI
MERSİN 26.03.2023, 20:26
Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı eski Ermenek Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ:U yönetimindeki 33 UC 569 plakalı otomobil ile M.S. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar olarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi adlına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.