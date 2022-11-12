Mersin’de trafik kazası: 2 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde otomobilin tarım aracına arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Mut-Karaman Karayolu Ortaköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Salim G. yönetimindeki 33 U 2844 plakalı otomobil, tarım aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Salim G. ve tarım aracı sürücüsü Kadir Yılmaz Tosun yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.