Mersin’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobille tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Dedeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Emircan A. yönetimindeki 33 PA 301 plakalı otomobil, Azat Ö’nün kullandığı 33 CRF 50 plakalı çekiciye bağlı 47 AAJ 025 plakalı dorseye çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan özel bir hastaneye götürülen Mert Fidanoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.