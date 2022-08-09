Mersin’de toplu taşıma araçları denetleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu taşıma araçlarında denetim ve kontrollerine devam ediyor.

Havaların ısındığı şu günlerde, vatandaşların toplu taşıma araçlarında sıkıntı yaşamaması, rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk gerçekleştirmeleri için zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, Tarsus Kültür Parkı yanı Muvaffak Uygur Caddesi üzerinde bulunan durak başta olmak üzere birçok noktada uyguladığı denetimlerde, toplu taşıma araçlarında özellikle klimaların çalışıp çalışmadığı, kılık-kıyafet yönetmeliğine uygunluk ve en önemlisi hareket halinde iken araç kapılarının kapalı tutulması konusunda ikazlarda bulunuyor.

Trafik zabıta ekipleri tarafından, yolcu güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketler ve hız konusunda da sürücüler uyarılırken, sabit noktaların yanı sıra ekip araçlarıyla devriye şeklinde kentin en işlek caddelerinde toplu taşıma araçları takip ediliyor. Yapılan denetimlerde Tarsus kent merkezinde faaliyet yürüten belediyeye ait toplu taşıma araçları da dahil olmak üzere, uyarı ve yönetmeliklere uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.