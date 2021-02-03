Mersin’de tarım aracı devrildi: 1 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde, pat-pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Baylan idaresindeki pat-pat olarak tabir edilen tarım aracı, Kelceköy Mahallesi karın boğazı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Mahmut Baylan, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra, ayağında kırıklar tespit edilen yaralının, tedavi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi.