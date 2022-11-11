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Mersin’de tarım aracı çalan 3 şüpheli tutuklandı
Mersin’in Mut ilçesinde "taktak" tabir edilen tarım aracı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
MERSİN 11.11.2022, 08:37
Mersin’in Mut ilçesinde "taktak" tabir edilen tarım aracı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mut Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde farklı adreslerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. 4 Kasım Cuma günü Meydan Mahallesi Yakup Bey Sokak’ta park halindeki tarım aracını çaldıkları belirlenen U.A, M.T.Ş. ve A. E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak Silifke Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.