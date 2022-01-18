Mersin’de tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

Mersin’de bir kişi, satmaya çalıştığı tarihi eserlerle birlikte suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, merkez Toroslar ilçesi Kaşlı Mahallesi’ndeki bir restoranda, elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait 46 adet bronz sikke, 8 adet gümüş sikke ve bir adet savaşçı figürlü bronz heykelcik ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli ise işlemleri tamamlanmak üzeri Mersin İl Jandarma Komutanlığına

götürüldü.