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Mersin’de taksi, minibüs ve halk otobüsü şoförlerine eğitim

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kentte hizmet veren tüm toplu taşıma şoförlerine yönelik başlattığı ‘Yolcu Taşıma Araç Sürücüleri Eğitim Programı’ sürüyor. Program kapsamında ulaşım için büyük önem taşıyan trafik, ilk yardım, iletişim ve psikoteknik eğitimini tamamlayan şoförler sınava tabi tutuldu. Sınavda başarılı olan sürücülere Yolcu Taşıma Kullanım Kartı verilecek. Bu karta sahip olmayanlar taksi, minibüs, halk otobüsü gibi araçları kullanamayacak.

MERSİN 02.03.2022, 10:05
Mersin’de taksi, minibüs ve halk otobüsü şoförlerine eğitim

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kentte hizmet veren tüm toplu taşıma şoförlerine yönelik başlattığı ‘Yolcu Taşıma Araç Sürücüleri Eğitim Programı’ sürüyor. Program kapsamında ulaşım için büyük önem taşıyan trafik, ilk yardım, iletişim ve psikoteknik eğitimini tamamlayan şoförler sınava tabi tutuldu. Sınavda başarılı olan sürücülere Yolcu Taşıma Kullanım Kartı verilecek. Bu karta sahip olmayanlar taksi, minibüs, halk otobüsü gibi araçları kullanamayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi tarafından başlatılan ‘Yolcu Taşıma Araç Sürücüleri Eğitim Programı’, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı. Etaplar halinde süren eğitim, Milli Eğitim Bakanlığından uzman eğitmenler tarafından trafik, ilk yardım, iletişim, psikoteknik konularını kapsayacak şekilde veriliyor. Eğitimi başarılı şekilde tamamlayan şoförler sınava tabi tutuluyor.

Sınavda başarılı olanlar Yolcu Taşıma Kullanım Kartı alacak

Sınavda başarılı olan sürücüler, Yolcu Taşıma Kullanım Kartı almaya hak kazanacak. Bu karta sahip olmayanlar taksi, minibüs, halk otobüsü gibi araçları kullanamayacak. Her sene şoförlerin AMATEM’den madde kullanımına dair yapılacak olan test sonuçları ve güncel adli sicil belgeleri ile kart vizesi yapılacak. Proje sayesinde Mersin’de tüm yolcu taşıma araç şoförleri eğitimli kişilerden oluşacak; bu tür araçlar trafik, diğer sürücüler ve vatandaşlar açısından daha güvenli olacak.

“Vatandaşlarımız, bu belgenin olduğu araçlara daha bir can güvenliği ile binecek”

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, geçimini yolcu taşımacılığı üzerinden yapan yaklaşık 3 bin şoförün eğitim programından faydalanacağını ifade ederek, amaçlarının eğitimli şoförlerle güvenli ulaşımı sağlamak olduğunu söyledi. Topçuoğlu, “Şoförlük mesleğini yapan vatandaşlarımızın bu eğitimi alması, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in göreve geldiği anda ilk isteği olmuştur. Kendisi de ilk eğitime katılarak konunun hassasiyetini, önemini tüm Mersin halkına ve şoför esnafına belirtmişti” dedi.

Verecekleri Yolcu Taşıma Kullanım Kartı için şoförlerin belirli kriterlere sahip olmaları gerektiğini belirten Topçuoğlu, “Şoförlük mesleğinden geliyor olması, belli kriterleri tamamlamış olması, yolcu taşımacılığı yapabilmesi için de tekrar adliyeden sicil kaydının, AMATEM’den herhangi bir madde kullanımıyla ilgili olumsuzluğun olmadığına dair belgesi, SRC belgesi ve psikoteknik belgesini alması gerekiyor. Şoförler Odasıyla birlikte yapacağımız sınavda başarılı olması halinde yolcu taşıma kartını vereceğiz ve vatandaşlarımız bu belgenin olduğu araçlara daha bir can güvenliği ile binecek” diye konuştu.

Topçuoğlu, şoför esnafına yönelik eğitimlerde toplu taşıma için önemli olan iletişim, trafik ve ilk yardım konularına öncelik verdiklerini ve bu doğrultuda eğitimlere devam ettiklerini söyledi.

“İletişime çok önem veriyoruz”

Eğitimde özellikle önem verdikleri noktaya değinen Topçuoğlu, “Buradaki birinci temel amaç iletişim. İletişime çok önem veriyoruz. Şoförler Odası tarafından tutulan öğretmenlerimiz iletişim konusunda eğitim veriyor. Diğer kurumlardan hocalarımız trafikle ilgili tekrar bir eğitim verdi. Bu iki konu başlığı altında diğer alt başlıklar nezdinde eğitimimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Eğitimde her türlü ayrıntı üzerinde duruyoruz”

Şoförlere eğitim veren Şoförler Odası Eğitim Koordinatörü Hüseyin Taş da eğitimlerde özellikle iletişim konusu üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, “Görgü kurallarından trafik kuralları ve cezalarına kadar geniş bir yelpaze var. Trafik kurallarını arkadaşların çoğu biliyor ama bazen de yanlış bildikleri uygulamalar var. Bunların doğrusunu anlatıyorum. Psikoloji dersine kadar iniyoruz. İnsan ilişkileri, müşteriyle olan ilişkiler, kılık kıyafet gibi her türlü ayrıntı üzerinde duruyoruz. Bu mesleği daha saygın bir yere taşımaya çalışıyoruz” dedi.

Şoförlerden gelen tepkilerin de olumlu olduğuna değinen Taş, “Tabii ki eğitime uzun süredir ara verdikleri için önce sıkılarak geliyorlar ama derse katıldıktan sonra yüzde 100’e yakınından olumlu görüşler alıyoruz” diye konuştu.

“Önce güvenlik diyoruz”

Taş, bu eğitimlerle şoförlerin araç kullanırken ve yolculara karşı tavırlarında ve iletişimlerinde önemli değişimler olacağını ifade ederek, “Bundan sonraki süreçte daha düzgün giyinen; ‘hanımefendi’, ‘beyefendi’ diye konuşan, kendilerine saygısı öncelikli olan meslek bireyleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da doğru eğitimler veriyoruz ve doğru yol aldığımızı da düşünüyorum. Önce güvenlik diyoruz. Sonra da daha iyi bireyler yetiştirmek, mesleğe daha uygun insanlarla bu işi yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yaptığımız işin önemli olduğunu anladık”

Eğitim programına katılan ticari taksi sürücüsü Şeref Çakmak ise aldıkları eğitimi ve faydasını, “Eğitimimiz çok başarılı geçti, biraz daha bilinçlendik. Vatandaşımıza hizmet konusunda biraz daha ilgili olduk. Yaptığımız işin önemli olduğunu biraz daha anladık” cümleleriyle anlattı.

Aldıkları eğitimde öğrendikleri sayesinde insanların kendilerine güveninin arttığını vurgulayan Çakmak, “Her şeyimiz değişti; taksinin ne kadar güvenli olduğunu insanlar anladı. İşimiz de arttı. Bayağı bir faydası oldu bize. Çok güzel bir uygulama oldu bu” dedi.

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