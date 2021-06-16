Mersin’de su kaynakları yangın sezonuna hazır

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarındaki su kaynaklarının yangın sezonuna hazır hale getirildi bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğüne ait su toplama çukurlarını denetledi. 2021 yılında Anamur Orman İşletme Müdürlüğünde 4, Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğünde 3, Silifke Orman İşletme Müdürlüğünde 3 ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde 4 adet olmak üzere toplam 14 adet ekonomik ömrünü tamamlamış jeomembran su toplama çukurunun beton havuza dönüştürülmesi için ihale yapıldığını söyleyen Akduman, "Bu havuzlardan 6 tanesi tamamlandı ve su tutmaya başladı. Diğerleri de program dahilinde haziran ayı içerisinde bitirilerek hazır hale getirilecektir" dedi.